La caída de la U de "Paqui" Meneghini ante Palestino en la Sudamericana

Universidad de Chile vio truncado su primer objetivo en el año al sufrir un agónico 2-1 a manos de Palestino, resultado que dejó a la escuadra de Francisco "Paqui" Meneghini sin la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

