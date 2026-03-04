Mary Valencia le dio la victoria a La Roja Femenina en amistoso frente a Paraguay
La delantera Mary Valencia le dio la victoria por 1-0 a La Roja Femenina frente a Paraguay en el primer duelo amistoso de la fecha FIFA de marzo, disputado en Ypané. El segundo partido frente a las paraguayas será el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el mismo estadio.
