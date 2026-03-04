Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.9°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Mary Valencia le dio la victoria a La Roja Femenina en amistoso frente a Paraguay

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La delantera Mary Valencia le dio la victoria por 1-0 a La Roja Femenina frente a Paraguay en el primer duelo amistoso de la fecha FIFA de marzo, disputado en Ypané. El segundo partido frente a las paraguayas será el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el mismo estadio.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados