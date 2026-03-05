Síguenos:
Francisco González lideró la victoria de O'Higgins ante Tolima en el Estadio El Teniente

El delantero argentino Francisco Gonzpalez lideró la victoria 1-0 de O'Higgins ante Deportes Tolima en el Estadio El Teniente de Rancagua, al anotar el único tanto del encuentro por la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores.

