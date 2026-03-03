Síguenos:
Gremio de enfermería marchó contra la reforma al Código Sanitario

Agrupaciones de enfermeras y enfermeros marcharon la mañana de este martes desde el Ministerio de Salud, recorriendo la Alameda hasta el Palacio de La Moneda, en rechazo a la reforma al Código Sanitario.

