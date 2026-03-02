Síguenos:
La formación de Cobresal para el choque con Audax Italiano en la Copa Sudamericana

Esta es la formación de Cobresal para medirse ante Audax Italiano este martes 3 de marzo a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, por la primera fase de la Copa Sudamericana.

