Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago7.0°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

O'Higgins sale a buscar el liderato de grupo en la Sudamericana ante Boston River

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Capo de Provincia" debe vencer a un equipo con canasta vacía para llegar bien aspectado a la última jornada.

O'Higgins sale a buscar el liderato de grupo en la Sudamericana ante Boston River
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este miércoles 20 de mayo, O'Higgins enfrenta un importante duelo en la penúltima fecha de la Copa Sudamericana, pues tiene la posibilidad de pasar al frente del Grupo C si vence al eliminado Boston River.

Gracias al empate de Sao Paulo y Millonarios el equipo brasileño quedó con nueve puntos y los colombianos con ocho. En tanto, el "Capo de Provincia" suma siete y se mide ante un elenco uruguayo que solo ha sabido de derrotas.

En su anterior enfrentamiento, los dirigidos por Lucas Bovaglio vencieron a Boston River por 2-0 en El Teniente, con Martín Sarrafiore y Francisco González como figuras.

Respecto al último fin de semana, O'Higgins viajó a Montevideo precedido de una derrota como local por la mínima ante Universidad de Concepción, retrocediendo al sexto puesto de la Liga de Primera.

En contraparte, el "Sastre" goleó por 4-1 a Cerro en el inicio del Torneo Intermedio de Uruguay, donde disputa el Grupo A.

La contienda en el Estadio Centenario arrancará a las 18:00 horas de Chile (22:00 GMT) con arbitraje del boliviano Ivo Méndez. Podrás seguir todos los detalles en Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada