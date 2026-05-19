O'Higgins sale a buscar el liderato de grupo en la Sudamericana ante Boston River
El "Capo de Provincia" debe vencer a un equipo con canasta vacía para llegar bien aspectado a la última jornada.
Este miércoles 20 de mayo, O'Higgins enfrenta un importante duelo en la penúltima fecha de la Copa Sudamericana, pues tiene la posibilidad de pasar al frente del Grupo C si vence al eliminado Boston River.
Gracias al empate de Sao Paulo y Millonarios el equipo brasileño quedó con nueve puntos y los colombianos con ocho. En tanto, el "Capo de Provincia" suma siete y se mide ante un elenco uruguayo que solo ha sabido de derrotas.
En su anterior enfrentamiento, los dirigidos por Lucas Bovaglio vencieron a Boston River por 2-0 en El Teniente, con Martín Sarrafiore y Francisco González como figuras.
Respecto al último fin de semana, O'Higgins viajó a Montevideo precedido de una derrota como local por la mínima ante Universidad de Concepción, retrocediendo al sexto puesto de la Liga de Primera.
En contraparte, el "Sastre" goleó por 4-1 a Cerro en el inicio del Torneo Intermedio de Uruguay, donde disputa el Grupo A.
La contienda en el Estadio Centenario arrancará a las 18:00 horas de Chile (22:00 GMT) con arbitraje del boliviano Ivo Méndez. Podrás seguir todos los detalles en Cooperativa.cl.