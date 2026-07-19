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La agresión de Leandro Paredes a Gavi tras perder la final del Mundial

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El futbolista argentino Leandro Paredes protagonizó una fuerte pelea en la que agredió a Gavi tras el término de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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