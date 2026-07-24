Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y neblina
Santiago9.1°
Humedad95%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

"Sabe lo que quiere": El elogio del DT de Boca a O'Higgins tras apretado triunfo en La Bombonera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Rodolfo Arruabarrena destacó la propuesta del cuadro celeste pese a la victoria "Xeneize".
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Pese a la caída por 1-0 sufrida ante Boca Juniors en La Bombonera, la presentación de O'Higgins de Rancagua no pasó desapercibida en Argentina. El elenco celeste dejó una grata impresión por su personalidad en un escenario complejo, lo que fue reconocido por el propio estratega del conjunto trasandino, Rodolfo Arruabarrena.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador "Xeneize" tuvo palabras de elogio para el rendimiento del "Capo de Provincia", valorando el trabajo táctico mostrado por el equipo chileno.

"En frente hay un rival como O'Higgins que sabe lo que quiere, que viene haciendo una temporada importante y se nota que tiene más rodaje que nosotros", comenzó diciendo el 'Vasco' en rueda de prensa.

En esa misma línea, el DT de Boca profundizó en las fortalezas del elenco rancagüino y explicó las dificultades que les generó durante el desarrollo del juego.

"Ellos tienen buen juego aéreo, los he visto que tienen buenas jugadas preparadas. Estuvimos concentrados en ese sentido, pero a nosotros nos faltaron en algún momento esos centros o algunas definiciones en las que nos equivocamos", analizó Arruabarrena.

De esta forma, y aunque el resultado no acompañó a los dirigidos en Rancagua, la actuación en Buenos Aires dejó un saldo positivo en lo futbolístico tras ganarse el respeto de uno de los gigantes del continente.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada