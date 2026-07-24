"Sabe lo que quiere": El elogio del DT de Boca a O'Higgins tras apretado triunfo en La Bombonera

Pese a la caída por 1-0 sufrida ante Boca Juniors en La Bombonera, la presentación de O'Higgins de Rancagua no pasó desapercibida en Argentina. El elenco celeste dejó una grata impresión por su personalidad en un escenario complejo, lo que fue reconocido por el propio estratega del conjunto trasandino, Rodolfo Arruabarrena.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador "Xeneize" tuvo palabras de elogio para el rendimiento del "Capo de Provincia", valorando el trabajo táctico mostrado por el equipo chileno.

"En frente hay un rival como O'Higgins que sabe lo que quiere, que viene haciendo una temporada importante y se nota que tiene más rodaje que nosotros", comenzó diciendo el 'Vasco' en rueda de prensa.

En esa misma línea, el DT de Boca profundizó en las fortalezas del elenco rancagüino y explicó las dificultades que les generó durante el desarrollo del juego.

"Ellos tienen buen juego aéreo, los he visto que tienen buenas jugadas preparadas. Estuvimos concentrados en ese sentido, pero a nosotros nos faltaron en algún momento esos centros o algunas definiciones en las que nos equivocamos", analizó Arruabarrena.

De esta forma, y aunque el resultado no acompañó a los dirigidos en Rancagua, la actuación en Buenos Aires dejó un saldo positivo en lo futbolístico tras ganarse el respeto de uno de los gigantes del continente.