Titular de Salud y salida de subsecretario por test de drogas: Todos sabemos el protocolo

Tras la salida del Gobierno de un subsecretario debido a un test de drogas positivo, la ministra de Salud, May Chomali, abordó este viernes en Cooperativa el protocolo preventivo al que se someten las autoridades, recordando que el gabinete asumió el compromiso de someterse a exámenes de detección de sustancias de forma obligatoria y semestral.

"La indicación fue que el primer examen (de drogas) era antes de entrar a asumir el gobierno, antes del 11 de marzo debíamos tener nuestro examen, por lo menos los ministros, y un test cada seis meses. Nosotros nos comprometimos a eso y entramos sabiendo que eso iba a ser así, y sabiendo cuál es el protocolo si es que un examen sale positivo", precisó la secretaria de Estado.

El abogado Juan Pablo Rodríguez dejó este jueves el cargo de subsecretario de Hacienda luego de dar positivo en uno de los test de drogas, algo que fue descartado por el propio aludido.

Consultada sobre la viabilidad técnica de que un resultado positivo responda al uso de medicamentos terapéuticos -argumento esgrimido en comunicados públicos-, la ministra confirmó que desde la perspectiva médica existe la posibilidad de reacciones cruzadas provocadas por componentes químicos legales.

"Sí, efectivamente existen (...) no es que sea un falso positivo, sino que se torna positivo por la presencia de algunos metabolitos que están presentes en algunos medicamentos y en algunos alimentos. Y por eso se requiere una contramuestra y hacer exámenes más específicos para ver si hay alguna de estas o es una droga", detalló en El Diario de Cooperativa.

La secretaria de Estado enfatizó que la interpretación de cada examen depende directamente del tipo de sustancia detectada y de los análisis secundarios diseñados para descartar interferencias exógenas no vinculadas al consumo de drogas prohibidas.