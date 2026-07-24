El Ministerio de Salud (Minsal) activó un amplio despliegue en las zonas afectadas por la emergencia climática en el norte de Chile con el objetivo de prevenir enfermedades derivadas de la escasez de agua y la exposición a bajas temperaturas.

La estrategia contempla la entrega de agua potable en camiones aljibe, monitoreo microbiológico estricto y la vacunación estratégica de la población.

En entrevista con El Diario de Cooperativa este viernes, la titular de Salud, May Chomali, enfatizó que es prioritario que la ciudadanía se informe a través de canales oficiales para prevenir enfermedades gastrointestinales: "A pesar de que sea agua de aljibe potable, debemos hervirla antes de consumirla", advirtió la autoridad ante el riesgo de contaminación indirecta en los contenedores domiciliarios.

Asimismo, la secretaria de Estado confirmó que el proceso de vacunación contra la hepatitis A y la influenza se encuentra habilitado para proteger a la población en riesgo y generar inmunidad de rebaño.

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