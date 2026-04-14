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[VIDEO] Franco Troyansky selló el triunfazo de Audax ante Vasco en Brasil
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Los itálicos pasaron al frente en la recta final.
Los itálicos pasaron al frente en la recta final.
Durante los últimos minutos, Audax Italiano llegó a la anotación del triunfo ante Vasco da Gama en Brasil por la Copa Sudamericana, con el 2-1 en el marcador.
A los 84 Franco Troyansky recibió una falta penal que terminó con Carlos Cuesta expulsado. El propio delantero lo cambió por gol para el festejo chileno.
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