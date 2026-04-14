[VIDEO] Franco Troyansky selló el triunfazo de Audax ante Vasco en Brasil

Durante los últimos minutos, Audax Italiano llegó a la anotación del triunfo ante Vasco da Gama en Brasil por la Copa Sudamericana, con el 2-1 en el marcador.

A los 84 Franco Troyansky recibió una falta penal que terminó con Carlos Cuesta expulsado. El propio delantero lo cambió por gol para el festejo chileno.

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