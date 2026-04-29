[VIDEO] ¡Patadones! Las expulsiones que dejaron a Boston River con nueve ante O'Higgins

El triunfo de O'Higgins ante Boston River por 2-0 en Copa Sudamericana quedó marcado por la contundencia del elenco rancagüino en el primer tiempo, sin embargo, las expulsiones de dos jugadores uruguayos marcaron el complemento.

Y ambas fueron por sendos patadones. Primero Leandro Suhr vio la roja por responder a una canchereada de un futbolista celeste, tras lo cual el charrúa le dio un golpe sin balón.

Y cuando se jugaban los descuentos, Jairo O'Neill intentó reponer rápido y en su afán de golpear el balón terminó pegándole cerca del rostro a un futbolista rancagüino.

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