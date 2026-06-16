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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Los resultados de la sexta jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Sigue en vivo los partidos de este martes de junio del Mundial 2026 en Cooperativa.cl:

Grupo I

  • Francia vs. Senegal. 15:00 horas. Meadowlands Stadium, Nueva Jersey. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
  • Irak vs. Noruega. 18:00 horas. Gillette Stadium, Foxborugh. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Grupo J

  • Argentina vs. Argelia. 21:00 horas. Arrowhead Stadium, Kansas. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
  • Austria vs. Jordania. 00:00 horas. Levi's Tadium, Santa Clara. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

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