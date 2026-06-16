08:09 - | Mira los datos previos al partido que protagonizarán Francia y Senegal por la Copa del Mundo 2026 Francia quiere espantar el fantasma de 2002 en el debut ante Senegal en el Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/HTwB8p74Xf pic.twitter.com/RVuAjiQZXr — Cooperativa (@Cooperativa) June 16, 2026

07:34 - | Revisa la previa del duelo entre Argentina y Argelia por la Copa del Mundo de 2026 Argentina comienza ante Argelia su defensa del título en el Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/KEZUG9VrGy pic.twitter.com/WmJpMbuPMD — Cooperativa (@Cooperativa) June 16, 2026