Los resultados de la sexta jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
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Sigue en vivo los partidos de este martes de junio del Mundial 2026 en Cooperativa.cl:
Grupo I
Grupo J
08:09 - | Mira los datos previos al partido que protagonizarán Francia y Senegal por la Copa del Mundo 2026
Francia quiere espantar el fantasma de 2002 en el debut ante Senegal en el Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/HTwB8p74Xf pic.twitter.com/RVuAjiQZXr— Cooperativa (@Cooperativa) June 16, 2026
07:34 - | Revisa la previa del duelo entre Argentina y Argelia por la Copa del Mundo de 2026
Argentina comienza ante Argelia su defensa del título en el Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/KEZUG9VrGy pic.twitter.com/WmJpMbuPMD— Cooperativa (@Cooperativa) June 16, 2026
07:34 - | Sigue junto a Cooperativa Deportes el estreno de Argentina en la Copa del Mundo ante Argelia
07:32 - | Sigue toda la acción de este martes 15 de junio en las distintas plataformas que transmiten la Copa del Mundo