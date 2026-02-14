Victoria en La Portada: Coquimbo Unido festejó en el clásico frente a La Serena
Publicado:
En un partido que fue de menos a más, Coquimbo Unido se quedó con el Clásico de la Cuarta Región tras superar por la cuenta mínima a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, y con ellos subirse a la parte alta de la tabla en la Liga de Primera.
