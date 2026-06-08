¿Quién fue? Revelaron el jugador de La Roja que se quedó con la camiseta de Cristiano Ronaldo

El compromiso de La Roja ante Portugal, que sirvió como examen final para los lusos antes del Mundial, estuvo marcado por la figura de Cristiano Ronaldo y su camiseta, la cual se convirtió en lo más codiciado por los jugadores nacionales.

Según informó La Tercera el misterio sobre quién se quedó con prenda llegó a su fin, ya que el defensor Guillermo Maripán fue el beneficiado. Incluso, se detalló que la clave para conseguir el intercambio fue el vínculo compartido con el fisioterapeuta español Joaquín Juan.

Por otro lado, la delegación de la ANFP encabezada por Pablo Milad también participó del furor por el exjugador de Real Madrid, logrando fotografías y camisetas autografiadas para los dirigentes invitados.

No obstante, el citado medio aclaró que pese a los múltiples regalos que hizo el astro portugués, no hubo un intercambio a su favor y no pudo quedarse con la camiseta de Chile u otro objeto de interés.