Portugal hizo sentir las diferencias y venció a La Roja en su ensayo mundialista

La selección chilena vivió una compleja jornada en el inicio de su fecha FIFA y terminó con una derrota por 2-1 ante Portugal; uno de los equipos fuertes que jugará el Mundial 2026.

Los lusos tuvieron el dominio del encuentro, con un monólogo en la primera etapa. Chile se limitó a defender, pues perdía el balón de inmediato tras cada recuperación. Apenas pudo cruzar la mitad de la cancha en un par de ocasiones puntuales.

El arquero Lawrence Vigouroux se alzó como la figura chilena, postergando los festejos rivales con numerosas atajadas: Le tapó un cabezazo en área chica a Rúben Dias, le negó el gol a Cristiano Ronaldo y el poste lo salvó tras un desborde de Rafael Leao. También descolgó varios centros portugueses.

Los constantes acercamientos europeos fueron liderados por Leao y Francisco Conceicao en cada punta de ataque. "CR7" abría la cuenta a los 35', pero entró en fuera de juego y se anuló.

La primera etapa se cerró con una pelea que dejó las expulsiones de Rafael Leao e Iván Román en cada bando, por irse a las manos en medio de la trifulca post entrevero de Joao Cancelo por perder el balón con Felipe Faúndez.

Roberto Martínez implementó seis modificaciones en el descanso, incluyendo la salida de Cristiano. Pese al renovado equipo y la disminución en la notable distancia en tenencia de balón, Portugal siguió con la batuta en sus manos.

Vigouroux le atajó una chilena a Cancelo en los 51'. Unos minutos después, a los 58', se juntaron los ingresados: Rúben Neves aprovechó un despiste en la marca y habilitó a Goncalo Guedes para el 1-0.

La escuadra de Nicolás Córdova intentó avanzar con un par de balonazos cuya resolución de jugada no prosperó. Rescatable fue un desborde de Maximiliano Gutiérrez, cuyo centro Gonzalo Tapia nunca pudo controlar a cabalidad en el corazón del área.

Tras un par de intentos fallidos por aumentar la cuenta, Bruno Fernandes colocó el 2-0 con un golazo a los 75': Tiro ajustado al palo, imposible para un Vigouroux que en lo personal tuvo una buena actuación.

Ya con el encuentro en tierra derecha y el marcador a favor, Portugal bajó un cambio, aunque sostuvo la superioridad en el campo. Chile aprovechó de ganar metros; sin embargo, sus disparos y centros no terminaron por inquietar al cuadro europeo.

Lucas Cepeda ingresó en la parte final y sorprendió con un furioso remate que selló el inesperado descuento nacional para maquillar el resultado en el tiempo agregado (90+1').

Portugal tendrá su último amistoso previo a la Copa del Mundo ante Nigeria el miércoles 10 de junio a las 15:45 horas de Chile.

Luego, los lusos debutarán por el Grupo K ante República Democrática del Congo, justamente el segundo y último rival de Chile en esta fecha FIFA.

La Roja debe esperar la oficialización de estadio y horario para aquel duelo amistoso, agendado para el martes 9 pero con serias complicaciones de organización ante negativas de distintas ciudades por el brote de ébola que afecta al país africano.

Orleans, a 130 kilómetros de Francia, asoma como la sede del encuentro y, a la espera del anuncio oficial, se indica que será sin público.

Ficha del Portugal vs. Chile:

PORTUGAL (2): José Sá (45' Rui Silva); Nelson Semedo (45' Diogo Dalot), Rúben Dias (86' Tomás Araújo), Renato Veiga (45' Goncalo Inácio); Joao Cancelo, Bernardo Silva (45' Rúben Neves), Samuel Costa (45' Pedro Neto); Francisco Conceicao (67' Joao Félix), Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo [C] (45' Gonzalo Guedes). DT: Roberto Martínez

CHILE (1): Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez (45' Francisco Sierralta), Iván Román, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo [C]; Felipe Loyola (81' Fabián Hormazábal), Vicente Pizarro (81' Víctor F. Méndez), Agustín Arce (67' Rodrigo Echeverría); Maximiliano Gutiérrez (67' Lucas Cepeda), Gonzalo Tapia (81' Iván Morales), Darío Osorio (81' Nils Reichmuth). DT: Nicolás Córdova

ESTADIO: Nacional de Jamor, Oeiras

ARBITRO: Luca Zefferli (ITA)

GOLES: 1-0: 58' Goncalo Guedes (POR); 2-0: 75' Bruno Fernandes (POR); 2-1: 90+1' Lucas Cepeda (CHI)

TARJETAS AMARILLAS: No hubo