¿Vuelve a la U? La enigmática publicación de David Pizarro en redes sociales
El exvolante se ayudó de la inteligencia artificial para realizar el posteo.
El exvolante se ayudó de la inteligencia artificial para realizar el posteo.
En medio de la renuncia de Michael Clark como presidente de Azul Azul, concesionaria que administra a Universidad de Chile, el exjugador David Pizarro realizó una enigmática publicación en redes sociales.
Pese a que en Cooperativa Deportes informamos que Cecilia Pérez se perfila como sucesora en el máximo cargo, lo cierto es que este martes 28 de abril se llevará a cabo una junta de accionistas que renovará entre cinco y seis directores.
Ahí surge Pizarro, quien ayudado a una fotografía hecha con inteligencia artificial, publicó una historia de Instagram en la que se le ve usando traje y portando un escudo con la insignia de la U junto a la barra de fondo.
"Pronto", escribió el exvolante que tuvo dos pasos por el cuadro "azul" y en donde mismo se retiró el 2018.