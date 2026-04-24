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Tópicos: Deportes | Fútbol | David Pizarro

¿Vuelve a la U? La enigmática publicación de David Pizarro en redes sociales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exvolante se ayudó de la inteligencia artificial para realizar el posteo.

¿Vuelve a la U? La enigmática publicación de David Pizarro en redes sociales
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En medio de la renuncia de Michael Clark como presidente de Azul Azul, concesionaria que administra a Universidad de Chile, el exjugador David Pizarro realizó una enigmática publicación en redes sociales.

Pese a que en Cooperativa Deportes informamos que Cecilia Pérez se perfila como sucesora en el máximo cargo, lo cierto es que este martes 28 de abril se llevará a cabo una junta de accionistas que renovará entre cinco y seis directores.

Ahí surge Pizarro, quien ayudado a una fotografía hecha con inteligencia artificial, publicó una historia de Instagram en la que se le ve usando traje y portando un escudo con la insignia de la U junto a la barra de fondo.

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"Pronto", escribió el exvolante que tuvo dos pasos por el cuadro "azul" y en donde mismo se retiró el 2018.

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