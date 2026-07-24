Con empanada y mote con huesillo: Larrivey obtuvo la nacionalidad chilena

Deportes Concepción usó sus redes sociales para anunciar que el delantero Joaquín Larrivey obtuvo la nacionalidad chilena luego de cumplir con los trámites necesarios para ello.

"Oye poh... Ahora sí que es oficial", escribió el cuadro lila en Instagram.

"Nuestro capitán obtuvo oficialmente la nacionalidad chilena, un nuevo hito en su historia junto al país que lo ha visto construir gran parte de su carrera", añadió el cuadro penquista en una publicación junto a una imagen donde el veterano ariete aparece con una empanada y un mote con huesillos.

Recordar que Larrivey, de 41 años, llegó a nuestro país en 2019 a Universidad de Chile, club donde anotó 43 goles para transformarse en referente pese a que el equipo coqueteó con el descenso.

Luego, tras un retorno a la Serie B italiana, retornó al país en 2023 para integrarse a Magallanes, donde sumó 33 dianas para finalmente recalar en el conjunto lila, donde fue baluarte en el retorno a Primera División, acumulando hasta la fecha 32 anotaciones.