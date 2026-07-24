Gago y el mercado de pases: Estamos trabajando constantemente con Manuel Mayo

Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, abordó el trabajo del club en el mercado de pases y aseguró que mantiene un diálogo permanente con Manuel Mayo para encontrar las mejores alternativas antes del cierre del período de incorporaciones.

"Estamos trabajándolo. Todos tenemos una necesidad de que todo sea inmediato y hay veces que los refuerzos tardan. Me tocó como entrenador que me llegaran el último día y me tocó como jugador ir el último día en un mercado de pases", explicó el técnico argentino.

Gago señaló que las negociaciones presentan distintas dificultades y pidió paciencia ante la intención del club de sumar nuevas piezas para afrontar la segunda rueda: "Hay que trabajarlo y ver las opciones. Hay situaciones que no son tan fáciles y algunas que se hacen rápido. Hay tanta necesidad de que todo sea inmediato, pero hay veces que no es así", sostuvo.

El estratego remarcó que la planificación se desarrolla diariamente junto a Mayo y que Universidad de Chile también considera la proyección futura de los jugadores que incorpora.

"Estamos trabajando constantemente con Manuel todos los días, tratando de buscar las mejores opciones, de ver qué podemos lograr para mejorar el plantel y para que el club tenga el día de mañana, como en el caso de Gonzalo, una proyección", afirmó.

El entrenador explicó que su participación está concentrada en el análisis deportivo, mientras que Mayo se encarga directamente de las negociaciones con los futbolistas y sus representantes.

"Yo tengo una relación constante con Manuel y tratamos de buscar las mejores alternativas para el club. La negociación la lleva a cabo Manuel. Por ahí tenemos diferencias, en algunas cosas estamos de acuerdo, pero en la parte deportiva buscamos las mejores opciones", comentó.

"A mí me corresponde ver, analizar, proyectar e intentar buscar el mejor armado del plantel y las características de los jugadores para el equipo. Todo eso me corresponde desde el lado deportivo y esa charla constante la mantengo con Manuel", añadió.

Gago habló de los primeros nombres

En relación con las incorporaciones, Gago solamente profundizó sobre Gonzalo Reyna, quien ya se integró a los entrenamientos de Universidad de Chile. En cambio, evitó referirse en detalle a Valentín Gauthier porque todavía no fue presentado oficialmente.

"Gonzalo ya está entrenando con nosotros y ya es parte del club. Creo que tiene esa característica de futbolista con picardía, con la necesidad de tener el uno contra uno, de jugar, perder la pelota y volver a intentarlo. Tiene buenas finalizaciones y un crecimiento muy grande", destacó.

Las variantes que recuperó Universidad de Chile

De cara al próximo partido, el entrenador confirmó que Charles Aránguiz y Eduardo Vargas estarán considerados para la convocatoria.

También se refirió a Octavio Rivero, quien se acerca a su regreso y aumentará las alternativas de Universidad de Chile en el centro del ataque.

Sobre la portería, Gago ratificó su confianza en Gabriel Castellón y descartó que Christopher Toselli le planteara su intención de abandonar el club.

"La competencia está. Decidí que ataje Gabriel desde que llegué y es una decisión técnica. No hablé con Toselli de ninguna situación ni me planteó nada. Hemos tenido charlas muy positivas desde el lado del plantel", aseguró.

El objetivo para la segunda parte del año

El técnico afirmó que Universidad de Chile cuenta con plantel para competir por el título y recalcó que buscará mejorar el rendimiento mostrado durante el primer semestre.

"Confío plenamente en los jugadores que tengo. Vamos a mejorar el rendimiento y lo futbolístico. También necesitamos el compromiso del hincha y que se sienta identificado con este equipo", manifestó.