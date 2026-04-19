Tagle descartó postularse a presidente de la ANFP o Federación y acusó "una guerra sucia"

Juan Tagle, presidente de Cruzados hasta el fin de su periodo este lunes 20 de abril, se bajó de la lista de candidatos tanto a la presidencia de la ANFP como a la Federación de Fútbol de Chile, apuntando a un enlodamiento mediático hecho por sus detractores en el balompié nacional.

En conversación con El Mercurio, el dirigente señaló que "por ahora es definitivo", viendo "como un alivio" no haber sido escogido para representar a la ANFP en el Consejo de la Federación.

"Era un desgaste enorme. Te manosean, periodistas inventando golpes de estado. Y por mi postura política histórica me duele que me llamen golpista, no era de esa corriente", dijo.

"Cuando algunos me empezaron a ver como amenaza para sus planes empezaron con la guerra sucia. Ellos saben quiénes son, pero es una guerra bien sucia, porque yo había tenido guerras sucias, pero no como esta de los últimos meses. Derechamente con mentiras", apuntó.

En esa línea, remarcó que "el famoso 'golpe de estado' es una total y absoluta mentira y que nadie ha dicho en on, todo en off. Y los que hablan en on la descartan, pero ahí está, quedó instalada la mentira".

"La única discusión que tuve con el directorio, y se la dije, fue respecto a la visión crítica del rol que tuvo en la protección de los intereses del fútbol profesional en la tramitación de la ley (SADP)", relató.

"Alguien vio estas críticas y dijo 'vamos a interpretar esto como un intento de derrocamiento'. Y pusieron de cabecilla al que veían como mayor amenaza a sus planes electorales. Muchos presidentes, por mucho tiempo me han pedido que dirija al fútbol chileno. Lo miraba como una posibilidad, pero ahora mucho menos por esta guerra sucia", señaló.

"Si mi nombre genera este nivel de guerra sucia, no quiero imaginar cómo sería si realmente me presentara", sumó.

"No tengo pensado seguir en el fútbol, más adelante no sé qué podría pasar. Estoy de cabeza a retomar mi trabajo de abogado, dije que venía con todo. ¿Que es más entretenido el fútbol que ser abogado? Me entretiene ser abogado. Podré disponer de mi agenda, de ir a la playa, de estar con mi familia. Mi señora me llegó a decir 'no aguanto más que hables con el 'Tati' de lunes a domingo", expuso Tagle.

De todas formas, en una entrevista de similar tenor con el Diario Financiero, Tagle dijo: "Espero un día volver a Católica en alguna posición o tener alguna otra relación con el fútbol".