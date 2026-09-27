Eduardo Vargas por su buen momento físico: Estoy cuidándome más en las comidas y en el alcohol

Luego de la clasificación de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Chile, Eduardo Vargas tuvo una amena conversación tras ser elegido como figura tras el 1-1 en la revancha de octavos ante Everton, precisando en los cambios que tuvo en su rutina para sostener un gran rendimiento con 36 años.

"Me entreno todos los días para seguir mejorando. Antes no me cuidaba tanto, así que por eso no se demostraba y ahora que estoy cuidándome más en todas las comidas, en el alcohol, ya eso se refleja más dentro de la cancha", aseguró el goleador de La Roja a TNT Sports.

Respecto al desarrollo del compromiso y la fatiga que experimentó el plantel tras una doble jornada en Ñuñoa expresó: "Venimos súper bien. La verdad que a los últimos minutos ahora se nos notó un poco el cansancio. Jugamos dos días y eso no es normal, la recuperación es distinta".

"Estamos felices con este triunfo, con clasificar y vamos a seguir peleando el campeonato", apuntó un Vargas que también se mostró contento por alcanzar los 43 goles en el profesionalismo con la U, equipo para el que más anotó en su carrera.