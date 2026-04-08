Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League
Betis enfrenta a SC Braga por la Europa League
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue en vivo y online el duelo del equipo del chileno Manuel Pellegrini.
Sigue en vivo y online el duelo del equipo del chileno Manuel Pellegrini.
Real Betis visita a SC Braga por el duelo de ida en cuartos de final de la Europa League.
Sigue a Betis en vivo y online por Cooperativa.cl
- SC Braga 1-0 Real Betis, Primer tiempo. Estadio Municipal de Braga. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
1-0: 5'; Florian Grillitsch (BRA)