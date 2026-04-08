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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Betis enfrenta a SC Braga por la Europa League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue en vivo y online el duelo del equipo del chileno Manuel Pellegrini.

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Real Betis visita a SC Braga por el duelo de ida en cuartos de final de la Europa League.

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- SC Braga 1-0 Real Betis, Primer tiempo. Estadio Municipal de Braga. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl 

1-0: 5'; Florian Grillitsch (BRA)

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