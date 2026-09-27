DT de Everton: Contra todo y contra todos, nos vamos con la frente en alto

Walter Ribonetto, entrenador de Everton, destacó la actuación de su equipo tras quedar eliminado ante Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Chile, en una llave cuyo partido de ida debió completarse este domingo después de su suspensión en Viña del Mar.

"Contra todo y contra todos. Demostramos que esto es lo que nos tocó, lo que tuvimos que enfrentar", dijo a TNT Sports el técnico al referirse a las circunstancias en que se disputó la serie.

Ribonetto sostuvo que Everton mantuvo sus opciones hasta el final de la revancha: "Hicimos todo lo que podíamos para empatar el partido y por lo menos llevarlo a los penales", señaló.

"Nos vamos orgullosos, con la frente en alto, porque dimos todo hasta el final y por lo menos competimos", agregó el entrenador, quien afirmó que sus jugadores demostraron que pueden competir con cualquier rival.