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Tópicos: Deportes | Fútbol | Everton

DT de Everton: Contra todo y contra todos, nos vamos con la frente en alto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Walter Ribonetto valoró la respuesta de sus jugadores después de una serie marcada por la suspensión del partido de ida y su reanudación en el Estadio Nacional.

DT de Everton: Contra todo y contra todos, nos vamos con la frente en alto
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Walter Ribonetto, entrenador de Everton, destacó la actuación de su equipo tras quedar eliminado ante Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Chile, en una llave cuyo partido de ida debió completarse este domingo después de su suspensión en Viña del Mar.

"Contra todo y contra todos. Demostramos que esto es lo que nos tocó, lo que tuvimos que enfrentar", dijo a TNT Sports el técnico al referirse a las circunstancias en que se disputó la serie.

Ribonetto sostuvo que Everton mantuvo sus opciones hasta el final de la revancha: "Hicimos todo lo que podíamos para empatar el partido y por lo menos llevarlo a los penales", señaló.

"Nos vamos orgullosos, con la frente en alto, porque dimos todo hasta el final y por lo menos competimos", agregó el entrenador, quien afirmó que sus jugadores demostraron que pueden competir con cualquier rival.

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