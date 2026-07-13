Everton anunció a Josué Ovalle como nuevo refuerzo para el segundo semestre

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Everton anunció este lunes el fichaje de Josué Ovalle, delantero chileno procedente de Mazatlán, donde estuvo a préstamo desde Deportes Limache.

El atacante de 26 años firmó cinco goles y una asistencia en 12 partidos disputados con el conjunto mexicano.

Además de su periplo en el extranjero y el cuadro tomatero, Ovalle registró pasos por Deportes Linares, San Antonio Unido, Deportes Melipilla y Deportes Concepción, donde fue parte del plantel que ascendió a la Liga de Primera en 2025.

El puntero señaló que "es un desafío muy lindo para mí. Espero poder jugar luego con esta camiseta".

Ovalle finalizó sus declaraciones alentando a la hinchada del cuadro ruletero, afirmando que "vayan al estadio a apoyar. Nosotros como equipo vamos a hacer lo mejor posible en lo que queda de torneo".

De esta forma, Ovalle se suma a Andrés Arroyo, delantero que llegó desde el fútbol colombiano.