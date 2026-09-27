Grupo Pachuca arremetió por reanudación del Everton vs. la U: "Nos vimos forzados a aceptar"

Aunque evidenció su desacuerdo, Everton acató con un diplomático comunicado la reanudación del partido de ida ante Universidad de Chile por la Copa Chile, suspendido por incidentes con la barra azul. Casi dos días después, el vicepresidente del Grupo Pachuca Pedro Cedillo ahondó con fuerza en contra de la determinación de la Federación de Fútbol de Chile.

"No estamos de acuerdo con la decisión y con lo que se decretó. Fuimos a una reunión y nos vimos forzados a aceptar un acuerdo, pues de lo contrario perdíamos los puntos. La ANFP debe tratar a los clubes de manera equitativa y la realidad aquí es que se privilegió al equipo de mayor convocatoria", dijo a La Tercera.

"La decisión nos parece completamente impresentable. Es una mala señal que la ANFP no haya tenido ningún interés en tratar de solucionar de la manera más justa y equitativa posible en lo deportivo. El mensaje de fondo es: hay violencia en el estadio, pero mientras sea Universidad de Chile o uno de los equipos de gran convocatoria y no se les afecte a ellos en su localía, no pasa nada", esgrimió el también expresidente de Everton (2016-2023).

Cedillo ironizó señalando que la U recibió el "premio" de jugar solo con su público en la revancha pese a que fue su propia barra la responsable de los incidentes: "Lo insólito es que el tema de seguridad, que es el más importante, ni siquiera se tocó en la conversación", sumó.

El dirigente indicó que el argumento de falta de seguridad dada por Everton en su alegato se basa en que la U "ha tenido problemas con sus hinchas desde el inicio del campeonato, incluso antes", y "que se haga un segundo partido dos horas y media después con 20.000 hinchas es algo completamente irracional".

Aunque la Copa Chile es terreno de la Federación de Fútbol, también repasó el mandato de Pablo Milad en la ANFP: "La gestión de la ANFP en este caso es lamentable. Hemos apoyado este directorio, pese a que ha habido muchísimos errores de fondo, muchísimos fracasos en la gestión de las selecciones, muchísimos problemas en el manejo de la liga y de la industria del fútbol. Esto ya rebasó el vaso y es completamente inaceptable la postura que asumió la ANFP frente a estos hechos delictivos".

"Asumimos la responsabilidad que nos compete como organizador del partido. El club cumple todas las exigencias de la autoridad relacionadas al tema de seguridad, tenemos reuniones constantes con Carabineros y comunicación fluida y directa con las autoridades para hacer un trabajo coordinado. Sin embargo, también somos conscientes de que siempre hay aspectos que se pueden mejorar para brindar mayor seguridad y que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir", cerró.