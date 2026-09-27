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Tópicos: País | Presidente Kast

Pulso Ciudadano: Aprobación a Kast bajó a 28% y la desaprobación subió a 57%

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El respaldo al Mandatario cayó 5,4 puntos en comparación con la medición de agosto.

En este sondeo, en tanto, un 41,8% de población se declara a favor de la presencia de Chile en el Escudo de las Américas creado por Donald Trump.

Pulso Ciudadano: Aprobación a Kast bajó a 28% y la desaprobación subió a 57%
 ATON (archivo)

Un 63,6% reprueba la forma en que el gabinete del Presidente Kast está haciendo su trabajo.
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La última edición de la encuesta Pulso Ciudadano, publicada este domingo, arrojó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó un 5,4% respecto a la medición de agosto y llegó al 28,2%.

La desaprobación presidencial, en tanto, aumentó en 3,2 puntos porcentuales y se ubicó en un 57,6%.

Sobre la evaluación del gabinete de Kast, un 63,6% desaprueba la forma en que los ministros están desarrollando su labor, mientras que un 21,2% señaló aprobar su gestión.

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Adhesión al Escudo de las Américas

En el estudio también se consultó por la reciente adhesión de Chile a la coalición creada por Estados Unidos para combatir el narcotráfico, el denominado "Escudo de las Américas".

Los resultados arrojaron que un 41,8% de los encuestados se manifestó a favor de que el país se integrara al acuerdo, mientras que un 25,3% rechazó la incorporación.

Asimismo, un 32,9% de los chilenos dijo no estar de acuerdo ni en desacuerdo con la idea.

El sondeo muestra diferencias respecto a la última edición de la encuesta Panel Ciudadano UDD, publicada ayer, en la que un 51% de la ciudadanía aprobó la adhesión de Chile al grupo liderado por Donald Trump.

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