La Calera rescató una agónica igualdad ante Everton por la Liga de Primera

Unión La Calera rescató un agónico empate 1-1 contra Everton por el cierre de la fecha 16 de la Liga de Primera en una lluviosa jornada en el Estadio "Nicolás Chahuán".

El primer tiempo contó con pasajes donde ambos equipos dominaron el balón, sin embargo, no lograron desnivelar el marcador y se fueron igualados al descanso.

A pocos minutos del inicio del complemento, Nicolás Avellaneda le contuvo de forma notable un remate a Alan Medina, pero el balón cayó en los pies de Nicolás Montiel, quien abrió la cuenta para los viñamarinos (52').

Tras el gol, Martín Cicotello envió a Francisco Pozzo al terreno de juego para intentar igualar las acciones y este respondió rematando un centro raso de Cristopher Díaz en la agonía del encuentro (90').

Pese a sumar, el elenco cementero sigue como colista del torneo con 13 unidades, mientras que el cuadro ruletero desperdició la oportunidad de meterse en puestos de copas internacionales, quedando octavo con 23 puntos.

De cara a la siguiente fecha del torneo, Unión La Calera viajará hacia el norte para enfrentarse a Cobresal el 1 de agosto, mientras que Everton recibirá al puntero Colo Colo durante la misma jornada.