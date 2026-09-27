Oyarzún explotó contra la ANFP: Espero que hayan disfrutado este día histórico y vergonzoso

Diego Oyarzún, defensor de Everton, lanzó una dura crítica contra la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile después de la eliminación de su equipo ante Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Chile, una serie marcada por la suspensión y posterior reanudación del partido de ida.

"Quiero mandar un saludo grande a los inoperantes e ineficientes de la ANFP, y la Federación, espero que hayan disfrutado de este día histórico y vergonzoso para el fútbol nacional", declaró Oyarzún al término de la llave a TNT Sports.

El futbolista explicó el sentir del plantel frente a la resolución del caso. "Estábamos muy molestos con las decisiones que se tomaron", dijo, antes de destacar que sus compañeros se presentaron a jugar pese al malestar: "Aplaudo de pie a mis compañeros por todo lo que pasó en estos últimos días".

"A pesar del dolor, no solamente por el partido, sino por todo lo que pasó en los últimos días, estoy tremendamente orgulloso de este grupo de jugadores", agregó el defensor.

Con Everton fuera de la Copa Chile, Oyarzún apuntó al campeonato y a la búsqueda de una clasificación internacional. "Esto nos tiene que dar un impulso extra para lo que viene. Nos tiene que hacer más fuertes que nunca", sostuvo.