Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.3°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Huachipato comenzó su viaje a Venezuela para enfrentar a Carabobo por la Libertadores

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Durante este domingo, Huachipato llegó hasta el Aeropuerto de Santiago para comenzar su viaje hasta Venezuela para medirse a Carabobo por la fase dos de la Copa Libertadores este martes a las 19:00 horas en el Estadio Polideportivo Misael Delgado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados