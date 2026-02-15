Huachipato comenzó su viaje a Venezuela para enfrentar a Carabobo por la Libertadores
Durante este domingo, Huachipato llegó hasta el Aeropuerto de Santiago para comenzar su viaje hasta Venezuela para medirse a Carabobo por la fase dos de la Copa Libertadores este martes a las 19:00 horas en el Estadio Polideportivo Misael Delgado.
