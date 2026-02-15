Atlético Madrid fue goleado por Rayo Vallecano en la liga española
Publicado:
Atlético Madrid cayó goleado 3-0 ante Rayo Vallecano en la jornada 24 de La Liga. El equipo del técnico argentino Diego Simeone venía de ganarle 4-0 a FC Barcelona en la semifinal ida de la Copa del Rey, pero hoy no pudo triunfar ante uno de los últimos equipos de la tabla.
