Atlético Madrid cayó goleado 3-0 ante Rayo Vallecano en la jornada 24 de La Liga. El equipo del técnico argentino Diego Simeone venía de ganarle 4-0 a FC Barcelona en la semifinal ida de la Copa del Rey, pero hoy no pudo triunfar ante uno de los últimos equipos de la tabla.

