El puerto vibró con una nueva edición del Valparaíso Cerro Abajo

Publicado:
Llévatelo:
El ciclista colombiano Sebastián Holguín se coronó este domingo por primera vez en la vigésima segunda edición del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, la clásica competencia de descenso urbano que se disputa en la ciudad puerto.

