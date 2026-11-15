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"Coco" Rubilar pidió a Pellegrini para La Roja: Tiene que ser jefe del área formativa

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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En una nueva sección de "Los Viejos Cracks" en Cooperativa Deportes, conversamos con Manuel "Coco" Rubilar, exdefensa de Colo Colo y campeón con Everton, quien repasó su trayectoria y propuso una reestructuración profunda para levantar a la selección chilena: "El entrenador de la selección tiene que ser chileno y tiene que ser Manuel Pellegrini; él debe asumir la adulta, liderar la comisión técnica"

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