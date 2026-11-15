Con más de 100 expositores desplegados en el Centro Cultural Estación Mapocho, la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) consolidó sus dos primeras jornadas de funcionamiento con una masiva convocatoria familiar y una cartelera diversa.

El evento literario, que reúne a editoriales independientes y grandes sellos, desplegó una agenda cargada de actividades pensadas para convocar a distintos perfiles de lectores durante todo el fin de semana.

La parrilla programática contempló espectáculos de música en vivo, sesiones de cuentacuentos para el público infantil y espacios formativos lúdicos, como un taller diseñado para aprender el idioma alemán a través del juego.

Una de las principales novedades de esta edición fue la apertura hacia expresiones de la cultura pop juvenil. Por primera vez en la historia de la Filsa, el recinto acogió una competencia de baile enfocada en seguidores del K-pop durante la jornada matutina.

En el plano literario, la contingencia política y la divulgación cultural marcaron la pauta de las presentaciones.

La Feria Internacional del Libro de Santiago continuará abierta al público hasta el próximo domingo 22 de noviembre en su tradicional sede patrimonial junto al río Mapocho.

Para quienes asistan durante el sábado y domingo, las entradas tienen un costo general de 4.500 pesos, mientras que los menores de 12 años cuentan con acceso liberado durante todo el evento.

LEER ARTICULO COMPLETO