En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa conversamos sobre Hantavirus con el doctor Pablo Vial, galardonado con el Ho-Wang Lee Lifetime Archievement Award por la Sociedad Internacional de Hantavirus, por su aporte a la investigación del virus en el país, cuyo análisis se realiza desde hace 30 años.

Asimismo, analizamos junto al Juan Enrique Hinostroza, director alterno del Centro VAND e investigador de la Universidad de la Frontera, respecto a un estudio que reveló que el 85% de los escolares utiliza herramientas IA para resolver dudas y aprender.

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