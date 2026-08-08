Luto en el fútbol chileno: Fallecidos en accidente en Temuco eran padres de un jugador de San Marcos

Una terrible noticia sacudió al fútbol chileno este sábado, ya que en la mañana de este sábado, en un trágico accidente vehicular en Temuco, falleció junto a su pareja el exfutbolista Víctor Aguila, recordado por su paso en Rangers, y quien además era padre de Yerko Aguila, jugador de San Marcos de Arica.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, un furgón impató a un bus que trasladaba a una de las series juveniles de Deportes Temuco, que transitaba por el acceso norte rumbo a Concepción para disputar un partido.

Personal de Bomberos y Carabineros llegaron hasta el lugar para socorrer a tres personas atrapadas, siendo informado posteriormente el saldo de dos víctimas fatales, Víctor Aguila y su pareja, de 47 y 49 años respectivamente.

Debido a esta tragedia, San Marcos de Arica expresó sus condolencias a su jugador, Yerko Aguila, por esta triste pérdida.

Del mismo modo, Deportes Temuco y Rangers de Talca lamentaron el fallecimiento de Víctor Aguila, quien defendió los colores de estos clubes en su etapa de jugador profesional.