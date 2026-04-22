"No está aquí para defenderse": Hija de Bonvallet criticó podcast que aborda la vida de su padre

Daniela Bonvallet, hija del fallecido exfutbolista y comentarista Eduardo Guillermo Bonvallet, salió al paso del podcast que aborda la vida de su padre, y criticó que la productora a cargo no haya considerado a la familia para la realización del documental.

"Como familia hemos visto cómo se vuelve a hablar de la vida de nuestro padre en un podcast para el cual nunca fuimos contactados ni considerados. Sabemos que para muchas personas él fue importante, que lo recuerdan con cariño, y eso lo agradecemos de verdad", expresó en su cuenta de Instagram.

"Pero para nosotros es nuestro padre, abuelo. Su ausencia sigue doliendo todos los días y duele verlo expuesto así", añadió.

"Me duele escuchar cosas que no son verdad, por parte de personas que hablan de él cuando él no está aquí para aclarar ni defenderse. Nosotros sí estamos. Somos los que escuchamos y vivimos con su recuerdo, y exigimos respeto", expresó en una carta que firman también los nietos del otrora seleccionado chileno.

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