"La Cuenta Pública no nos deja satisfechos", afirmó el alcalde de Renca, Claudio Castro, al abordar este lunes en Cooperativa el discurso del Presidente José Antonio Kast.

Para el jefe comunal, el mensaje no solo careció de innovación respecto a las promesas de campaña, sino que además se alejó de las necesidades técnicas y territoriales que los municipios le habían manifestado previamente al Ejecutivo en reuniones en La Moneda.

"En términos de seguridad, que tal vez había sido el flanco más débil del gobierno, más bien volvemos a anuncios que tienen que ver con la dimensión simbólica de la seguridad, con esto que genera una idea o una sensación de orden, pero de nuevo (...) quedan dudas respecto de la efectividad que tienen las medidas que se han ido anunciando”, analizó Castro.

Asimismo, advirtió que, aunque "enfrentar las incivilidades es una tarea fundamental, el solo hecho de que personas pierdan derecho a beneficios sociales por esa razón, puede incluso resultar contraproducente en el largo plazo”.

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