La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió en Cooperativa la llegada de un sistema frontal con fuertes lluvias en la zona sur, mientras que, en paralelo, el norte grande enfrentará una inusual ola de calor que superará los 30 grados.

En conversación con Lo que Queda del Día, el meteorólogo Elio Brufort explicó que el aviso por "precipitaciones más fuertes" se centra en la Región del Biobío para este miércoles, donde se esperan montos de entre 15 y 25 milímetros, "concentradas en un periodo corto de tiempo".

Respecto a la zona norte, el experto señaló que en las regiones de Antofagasta y Arica y Parinacota se registrarán máximas "no tan comunes" para esta época del año.

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