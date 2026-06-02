El director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, dijo a El Diario de Cooperativa no estar enterado sobre el anuncio del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en torno a una retención durante 180 días de los inmigrantes irregulares que cometan delitos y no se acojan al "plan de salida voluntaria de inmigrantes irregulares".

La mención la hizo el secretario de Estado tras la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, y el exdiputado Sauerbaum sinceró no saber "de qué proyecto de ley está hablando el ministro Arrau", y explicó que él sólo tiene en carpeta el plazo de "180 días para poder postular" al "Plan Retorno".

"Nosotros estamos tramitando un proyecto de ley que aumenta el periodo de retención de cinco a 10 días para las personas que son expulsadas. Eso sí existe, está en el Congreso, estamos discutiéndolo en el Senado", explicó.

Lo anunciado por Arrau "seguramente es un proyecto que están conversando recién, porque a nosotros no nos han presentado ninguna iniciativa de ese tipo", especuló el militante RN.

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