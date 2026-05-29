La Roja recibió visita de bicampeones de América
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Este viernes, el complejo "Juan Pinto Durán" tuvo la ilustre visita de Claudio Bravo y Jean Beausejour, bicampeones de América, durante el entrenamiento previo a los amistosos de "La Roja" ante Portugal y RD Congo. Los históricos compartieron con los convocados, como también con Nicolás Córdova y su cuerpo técnico.
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