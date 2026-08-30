El lateral chileno Paulo Magalhaes anunció su retiro del fútbol profesional a los 36 años, poniendo fin a una trayectoria de dos décadas que tuvo pasos por Colo Colo, Universidad de Chile, clubes de Brasil y La Roja.

"Hoy toca despedirme del deporte más hermoso del mundo a nivel profesional, del sueño que tuve desde niño y que se convirtió en mi vida y mi trabajo durante más de 20 años. Hoy cierro esta etapa tranquilo, orgulloso y profundamente agradecido", escribió en sus redes.

Formado en Deportes Antofagasta, club con el que debutó en el profesionalismo, el defensor jugó también en Cobreloa, Colo Colo, Universidad de Chile, O'Higgins, Deportes Iquique y Deportes Rengo en el medio local, sumando experiencias en Internacional de Porto Alegre y Criciúma.

En su palmarés acumuló nueve títulos, donde resaltan la Copa Sudamericana 2011 con los "azules", con lo que también conquistó cuatro títulos de Primera División, dos Copa Chile, una Supercopa y el Campeonato Gaúcho 2016 con el elenco "colorado".