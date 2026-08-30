Encuestas: solo un tercio aprueba la gestión de Kast

El Presidente José Antonio Kast registró una fuerte alza en aprobación en la encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, llegando a un 33,8%, mientras que en la medición de Criteria alcanzó un 33%, pero con una caída de dos puntos respecto a la semana anterior.

La encuesta de Activa Research evidenció un alza de 8,2 puntos respecto al mínimo histórico registrado en julio (25,6%), representando la mayor recuperación mensuales desde que asumió el cargo; mientras, un 54,4% desaprobó al Jefe de Estado.

Asimismo, el promedio de las 11 mediciones del Gobierno de Kast se situó en 32,3% de aprobación y 52,3% de desaprobación; mientras, el gabinete ministerial subió a 24,4% su aprobación, aunque alcanzó el 62,5% en desaprobación.

En paralelo, la medición de Criteria arrojó una aprobación del 33%, cayendo dos puntos respecto a la semana anterior, y marcó una desaprobación del 55%, aumentando en tres puntos desde la consulta pasada.

Además, la serie de cinco semanas de agosto arrojó una aprobación de 34% y confirmó que el respaldo se concentra en el electorado propio; aprueba un 66% de quienes votaron por el Mandatario en segunda vuelta, frente a un 2% de quienes lo hicieron por Jeannette Jara.

Reforma constitucional de seguridad fue respaldada por la mayoría

Los resultados se mostraron más parecidos respecto a la reforma constitucional del Gobierno en materia de seguridad.

En Pulso Ciudadano, un 39,2% se mostró de acuerdo; un 31,6% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y otro 29,2% en desacuerdo o muy en desacuerdo. Asimismo, mostró que la delincuencia aumentó al 43,7% como principal problema del país, superando el 41,8% de julio.

Criteria mostró que un 53% se manifestó a favor de hacer cambios a la constitución para reforzar medidas de seguridad, frente a un 36% en desacuerdo. El respaldo alcanzó un 79% en quienes se identifican con la derecha y un 56% en el centro, mientras que en la izquierda un 60% fue en rechazo.

Sin embargo, en cuanto a la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional, por hasta 240 días y con medidas extraordinarias frente a amenazas graves contra la seguridad, un 49% se mostró en desacuerdo o muy en desacuerdo y un 40% de acuerdo o muy de acuerdo. La aprobación alcanzó un 72% en quienes son de derecha.

Sobre condenados por crimen organizado o terrorismo, el 74% consideró que hay delitos tan graves donde la prioridad debe ser la sanción y no la reinserción social, y un 26% que todas las personas tienen derecho a reinserción.

Un 51% cree necesario garantizar la atención de salud para proteger a toda la sociedad y un 49% cree que la gravedad del delito justifica quitar esos beneficios.

El 61% quiere un presidente como Bukele

Por otro lado, la encuesta Criteria expuso que un 61% quisiera mucho o bastante un presidente como el salvadoreño Nayib Bukele en Chile. Le sigue la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum (31%) y el brasileño Lula da Silva (26%), ambos al alza respecto de febrero (ocho puntos más cada uno).

En cambio, el estadounidense Donald Trump retrocedió de 28% a 15% y el argentino Javier Milei de 26% a 11%, sus registros más bajos de la serie.

No obstante, Trump continúa siendo el líder del continente más conocido con un 82%; seguido por Bukele (76%) y Milei (70%). Claudia Sheinbaum es la única que aumentó su conocimiento respecto a abril de 2025, alcanzando el 40%.

En cuanto a las recientes intervenciones y advertencias de Estados Unidos a otros países, el 46% cree que Chile debería mantener distancia, un 25% que depende de cada caso, un 13% que debería oponerse y condenar, y solo un 10% que debería alinearse con el país norteamericano. Mantener la distancia es la opción mayoritaria en todos los segmentos, incluida la derecha.

La percepción de riesgo frente a EE.UU. aumentó 18 puntos respecto a febrero y alcanzó un 60% en quienes consideran muy o algo probable que el país ejerza presiones o acciones directas sobre Chile para asegurar el acceso a recursos naturales como el litio o el agua; mientras que un 17% lo ve poco o nada probable. Esta expectativa es mayor en la izquierda (77%) y el centro (71%) que en la derecha (46%).