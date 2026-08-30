"Milei le debe una explicación a Chile" y tiene oportunidad de darla en persona, dice Moreira

El senador Iván Moreira (UDI), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta, señaló que el Foro Madrid será un buen espacio para defender la soberanía del Estrecho de Magallanes y que Argentina aclare su postura sobre el tema territorial, asegurando que el presidente Javier Milei "le debe una explicación a Chile".

La cumbre de la derecha conservadora iberoamericana, organizada por el partido político español VOX, se llevará a cabo el 3 y 4 de septiembre en nuestro país, y contará con la participación del Presidente José Antonio Kast, el ministro de Seguridad, Martín Arrau y el mandatario argentino, Javier Milei, entre otros personajes.

Medios trasandinos informaron que el libertario llegará a Santiago para asistir al evento y sostener una reunión bilateral con el gobernante chileno, lo que abre la posibilidad para que se aborden las polémicas declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina y la eventual derogación del decreto argentino de 2021, que declaraba al Estrecho de Magallanes como un "espacio de control conjunto".

Consultado por el tema, el senador Moreira afirmó: "No puede ser que todos los años escuchemos excesos de autoridades argentinas apropiándose de lo que es nuestro. El Estrecho de Magallanes y la boca del Estrecho es soberanía chilena, por lo tanto, tenemos que defenderla".

"Milei le debe una explicación a Chile", aseveró el legislador gremialista, quien subrayó que el Foro Madrid será "un buen espacio de conversación (para zanjar la polémica)".

En tanto, el diputado Stephan Schubert (Partido Republicano), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, se refirió a las críticas de la oposición por la participación del Presidente Kast en el evento: "No sé cuál es el riesgo de que dos presidentes puedan conversar, más aún si ha habido malos entendidos", indicó.

"Recordemos que lo que ocurrió fue que el Gobierno de Chile envió notas de protesta, luego el Gobierno de Argentina tuvo que tener conversaciones con distintas autoridades chilenas y aclarar que esas declaraciones no se ajustaban a los tratados internacionales y que el Estrecho de Magallanes es 100 por ciento chileno", resaltó.

PC ve como una "señal negativa" la participación de Kast

Desde la oposición, el diputado Marcos Barraza (PC) cuestionó la cita y dijo que cuando "se da una señal tan negativa de participar en un foro de extrema derecha, se está denostando la institución presidencial de Chile. El Presidente (Kast) es Presidente de todas las chilenas y de todos los chilenos, no de la ultraderecha".

"Además, tiene un inconveniente adicional: el Presidente de la República y el ministro Arrau tendrían coincidencia en un foro de extrema derecha con el presidente Milei, que es el mismo país que ha cuestionado la soberanía de Chile respecto al Estrecho de Magallanes", apuntó el integrante de la Comisión de Defensa en la Cámara.

Para Barraza, "eso proporciona una señal muy equívoca respecto de cultivar y preservar la soberanía chilena".