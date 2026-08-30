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Tópicos: País | Judicial | Cárceles

Gendarmería frustró intento de fuga de tres internos en la cárcel de La Serena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Informes internos de inteligencia permitieron detectar a tiempo la planificación del escape.

Los involucrados fueron reubicados en un área de máxima contención.

Gendarmería frustró intento de fuga de tres internos en la cárcel de La Serena
 ATON archivo

Funcionarios descubrieron el daño en el cierre perimetral de uno de los pabellones.

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Gendarmería frustró un intento de fuga en el Complejo Penitenciario de La Serena (Región de Coquimbo), según informó este domingo la institución. 

En un comunicado, el organismo señaló que el hecho se produjo la tarde del sábado, tras "labores de inteligencia penitenciaria (que) daban cuenta de una eventual planificación de fuga de 3 imputados".

"Personal operativo detectó el corte de la malla de seguridad en uno de los módulos que alberga a internos de alto compromiso delictual", señaló Gendarmería.

Precisó que, a raíz del hallazgo, "se dispuso la realización inmediata de un procedimiento de registro y allanamiento, incautando elementos prohibidos por la administración penitenciaria, logrando identificar a los internos involucrados, los que fueron derivados al módulo de máxima seguridad". 

Finalmente, la institución relevó "el profesionalismo y coordinación demostrada por el personal, además del compromiso con los objetivos institucionales que se evidencian en este tipo de acciones, que refuerzan la seguridad pública y dan tranquilidad a la ciudadanía".

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