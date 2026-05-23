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Con su nueva pareja: Lamine Yamal estuvo presente en el concierto de Bad Bunny
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Autor: Redacción Cooperativa
El delantero español fue visto con su nueva pareja en el concierto.
El delantero español fue visto con su nueva pareja en el concierto.
El delantero español de FC Barcelona, Lamine Yamal fue visto bailando con su nueva pareja Inés García en el concierto de Bad Bunny que se realizó durante este viernes en el Estadio Olímpico "Lluys Companys".