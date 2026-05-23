Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y niebla
Santiago6.7°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | FC Barcelona

Con su nueva pareja: Lamine Yamal estuvo presente en el concierto de Bad Bunny

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero español fue visto con su nueva pareja en el concierto.

Con su nueva pareja: Lamine Yamal estuvo presente en el concierto de Bad Bunny
 Captura
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero español de FC Barcelona, Lamine Yamal fue visto bailando con su nueva pareja Inés García en el concierto de Bad Bunny que se realizó durante este viernes en el Estadio Olímpico "Lluys Companys".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada