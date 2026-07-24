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Tópicos: País | Judicial | Ministerio Público

Abogado con experiencia en delitos económicos y crimen organizado liderará Fiscalía Regional del Maule

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Rodrigo Peña es magíster en derecho penal y trabaja hace 18 años en el Ministerio Público.

Abogado con experiencia en delitos económicos y crimen organizado liderará Fiscalía Regional del Maule
 Fiscalía

Peña fue seleccionado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, de una terna elaborada por la Corte de Apelaciones de Talca.

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El Ministerio Público comunicó este viernes la designación del abogado Rodrigo Peña Sepúlveda como nuevo fiscal regional del Maule a contar del el 4 de septiembre próximo. 

Peña es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un magíster en derecho penal por las universidades de Talca y Pompeu Fabra.

Postuló al cargo a través de un concurso público, y su nombre fue elegido por el fiscal nacional, Ángel Valencia, a partir de una terna elaborada por el pleno de la Corte de Apelaciones de Talca, conforme a lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional que rige a esta institución.

Según detalló el Ministerio Público en un comunicado, el nuevo jefe regional maulino lleva 18 años de carrera interna.

Entre 2008 y 2011 fue abogado asistente de fiscal en la Unidad de Delitos Violentos y Sexuales de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur

Posteriormente, hasta 2014, ejerció como abogado de la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia de la Fiscalía Nacional.

En octubre de ese año asumió como jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional del Maule, cargo en el que se mantuvo hasta el año 2018, cuando asumió como abogado asesor de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.

Desde el año 2022 hasta ahora ejercía como abogado asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

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