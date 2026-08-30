FC Barcelona arremetió por el fichaje de Gabriel Jesús en el cierre del mercado

FC Barcelona ultima el fichaje del delantero centro brasileño de Arsenal Gabriel Jesús, de 29 años, tras la imposibilidad de concretar el fichaje de Julián Alvarez durante esta ventana de fichajes.

según avanzó este domingo el periódico barcelonés Mundo Deportivo y confirmaron a EFE fuentes cercanas a la negociación, la entidad azulgrana tiene avanzado un acuerdo con el club inglés para incorporar a Gabriel Jesús, cuyo contrato con el Arsenal termina el 30 de junio de 2027.

Según las mismas fuentes cercanas a la negociación, el cuadro español pagará a la entidad londinense una cantidad cercana a los 10 millones de euros más variables.

El acuerdo entre ambas entidades está tan avanzado que, según dichas fuentes, el futbolista podría viajar a Barcelona para firmar su nuevo contrato antes del martes 1 de septiembre, cuando se cerrará el mercado de verano.

El seleccionado argentino Julián Alvarez era el "plan A" de los "cules" para ocupar dicho puesto, pero la negativa de los "colchoneros" a traspasar al futbolista los obligó a mover fichas con Gabriel Jesús.

Pese a la llegada del brasileño, la entidad azulgrana sigue interesada en contratar en un futuro al jugador de Atlético de Madrid, que este verano manifestó públicamente su intención de salir del club rojiblanco, con preferencia por incorporarse al club catalán.