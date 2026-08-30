Las redes sociales del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro -quien permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn- difundieron este domingo una serie de imágenes inéditas a modo de "regalo" para sus seguidores.

En las fotografías, tomadas el 25 de junio y difundidas por dirigentes del PSUV y su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, se observa al líder chavista saludando sonriente y vistiendo ropa deportiva gris.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero (...) Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios", señala el mensaje, en referencia a su esposa, Cilia Flores, capturada junto a él en Caracas.

La publicación se conoce días después del anuncio de un "acuerdo" entre Venezuela y EE.UU., que otorga a Washington el control de más del 20% de las reservas petroleras del país.

Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de guerra, y su juicio en EE.UU. está agendado para el 1 de junio de 2027.

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