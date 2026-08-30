Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.3°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Redes sociales de Nicolás Maduro difundieron "bendiciones" y fotos inéditas desde la cárcel

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Las redes sociales del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro -quien permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn- difundieron este domingo una serie de imágenes inéditas a modo de "regalo" para sus seguidores.

En las fotografías, tomadas el 25 de junio y difundidas por dirigentes del PSUV y su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, se observa al líder chavista saludando sonriente y vistiendo ropa deportiva gris.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero (...) Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios", señala el mensaje, en referencia a su esposa, Cilia Flores, capturada junto a él en Caracas.

La publicación se conoce días después del anuncio de un "acuerdo" entre Venezuela y EE.UU., que otorga a Washington el control de más del 20% de las reservas petroleras del país.

Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de guerra, y su juicio en EE.UU. está agendado para el 1 de junio de 2027.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados