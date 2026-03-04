Síguenos:
En un duelo extendido por las fallas eléctricas, Audax Italiano terminó festejando la madrugada de este miércoles tras vencer por 2-3 en penales a Cobresal después de un 1-1 en el Zorros del Desierto. Con esto, los dirigidos por Gustavo Lema aseguraron su presencia en la fase grupal de la Copa Sudamericana.

