Audax festejó de madrugada ante Cobresal la clasificación a fase grupal de la Sudamericana
En un duelo extendido por las fallas eléctricas, Audax Italiano terminó festejando la madrugada de este miércoles tras vencer por 2-3 en penales a Cobresal después de un 1-1 en el Zorros del Desierto. Con esto, los dirigidos por Gustavo Lema aseguraron su presencia en la fase grupal de la Copa Sudamericana.
