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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Tatiele Silveira acusó falta de agua caliente en el camarín tras el Superclásico femenino

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

"¿Estamos en los años 90? Es innecesario" dijo la DT de Colo Colo tras el duelo donde la U fue local.

El Estadio Bicentenario de La Florida ya tuvo un problema similar en Copa Sudamericana.

Tatiele Silveira acusó falta de agua caliente en el camarín tras el Superclásico femenino
 Colo Colo Femenino (X)
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Colo Colo ganó el Superclásico femenino en su visita a Universidad de Chile el pasado sábado y aumentó su ventaja como líder, pero una llamativa situación en el Estadio Bicentenario de La Florida marcó negativamente el post partido.

La entrenadora alba Tatiele Silveira en la conferencia de prensa realizó una grave denuncia en contra del reducto floridano, y que afectó directamente a sus dirigidas.

"Ganar un clásico más es increíble. Lo que a veces me incomoda, por ejemplo, es que hoy terminamos el partido y no haya agua caliente. ¿Estamos en los años 90, que termina un partido y no hay agua caliente para ducharse?", denunció brasileña.

En esa misma línea, la DT indicó que "es innecesario, ya tuvimos un partido intenso ambos equipos y debemos entender cómo podemos generar esa igualdad para salir de un estadio y que las chicas se puedan duchar".

Cabe señalar que esta no es la primera vez en el año que el Bicentenario de La Florida tiene problemas con el agua en el camarín visitante.

El 8 de abril, el vestuario de Olimpia de Paraguay no contó con agua, ni fría ni caliente, tras su duelo con Audax Italiano en la Copa Sudamericana. En aquella ocasión se adujo el problema a trabajos incompletos realizados por el municipio que afectaron a uno de los dos camarines visitantes.

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